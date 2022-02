Netflix ha lanciato i nuovi poster della stagione 4 di, svelando finalmente la data di uscita di quella che sarà una stagione divisa in due parti: la prima arriverà il 27 maggio, la seconda il 1 luglio.

Non solo, con una lettera indirizzata a tutti fan è stato anche annunciato che la quinta stagione sarà l’ultima. La tagline pubblicata sui poster recita “Ogni finale ha un inizio”, e il significato era abbastanza evidente. “Considerata la lungheza, abbiamo deciso di lanciare la stagione 4 in due volumi per presentarvela nel più breve tempo possibile,” spiegano i Fratelli Duffer, showrunner della serie, nella lettera. “Segna anche l’inizio della fine: sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resi conto che sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima”.

Potete vedere le locandine, raffiguranti le quattro ambientazioni della quarta stagione (Russia, California, laboratorio e Creel House), qui sotto!

STRANGER THINGS 4: COSA SAPPIAMO SUI NUOVI EPISODI

In Stranger Things 4 torneranno ovviamente Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, assieme a Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cara Buono e Sadie Sink. Brett Gelman (che interpreta Murray Bauman) diventerà regular, si uniscono alla serie attori come Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn come regular; Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e Robert Englund come recurring. A loro si aggiungono Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien.

Alla fine della terza stagione pensavamo che Hopper (David Harbour) fosse morto, mentre i Byers (Winona Ryder, Noah Schnapp e Charlie Heaton) e Undici (Millie Bobby Brown) si preparavano a lasciare Hawkins. Ma la stessa Hawkins li inseguirà ben oltre i confini dell’Indiana. Nel primo trailer ufficiale della nuova stagione è la primavera del 1986, e scopriamo che Undici non vede l’ora di passare uno straordinario Spring Break con Mike (Finn Wolfhard). Sembra però che qualcosa glielo impedirà…

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.