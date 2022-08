Stranger Things 5: gli showrunner si impegneranno a non aggiungere nuovi personaggi!

È iniziata la stesura definitiva della sceneggiatura di Stranger Things 5, e così inizia a prendere forma l’epilogo della serie. Ancora poco sappiamo sugli episodi finali, ma IndieWire è riuscito a strappare qualche dettaglio ai creatori Matt e Ross Duffer riguardo all’approccio che avranno.

A quanto pare, l’ultima stagione sarà un ritorno alle origini. Già sappiamo che sarà ambientata totalmente ad Hawkins, dopo che nelle stagioni precedenti abbiamo visto diverse località. Ora i Duffer promettono di non introdurre nuovi personaggi ma concentrarsi sui protagonisti. Spiega Ross:

Aggiunge Matt:

Stessa cosa con Sadie e Maya. E non è che gli attori non lo sappiano. Sanno tutti benissimo che stanno entrando in un cast che il pubblico ama, e che sono un elemento nuovo, estraneo. A volte nelle serie questa cosa va a finire malissimo, e questo li rende nervosi. Come ha detto Ross, con questi tre in particolare, e Dacre Mongomery che ha interpretato Billy, abbiamo avuto la fortuna di trovare attori straordinari che hanno reso tutto fantastico. È come shakerare: mescoliamo le cose cambiando la trama o aggiungendo un nuovo mostro. Facciamo del nostro meglio per non aggiungere personaggi alla stagione 5. Cercheremo di non farlo per poterci concentrare sui personaggi originali, immagino.