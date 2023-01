Stranger Things 5: ecco quanto guadagneranno i protagonisti per l’ultima stagione!

Quanto guadagnano i protagonisti di Stranger Things? La serie è molto costosa – la quarta stagione ha avuto un budget intorno ai 30 milioni di dollari per episodio, il doppio delle stagioni precedenti, anche a causa dei ritardi e delle misure anti-Covid. Ma il budget è cresciuto, stagione dopo stagione, anche perché sono aumentati i salari dei protagonisti, e secondo un report pubblicato da Puck News questi compensi sono diventati veramente stellari per quella che sarà l’ultima stagione.

Secondo la newsletter, il cast ha appena chiuso l’accordo per partecipare alla stagione finale per una cifra che si aggirerà attorno agli 80 milioni di dollari complessivi. A parte Millie Bobby Brown, il cui compenso è incluso in un accordo più ampio con Netflix che include anche la saga di Enola Holmes e il nuovo film dei fratelli Russo The Electric State, una ventina di membri del cast hanno deciso di unirsi e gestire le trattative sui compensi come gruppo. Netflix ha suddiviso questo gruppo in gruppi più piccoli a seconda della presenza che avranno gli attori sullo schermo e la loro importanza, e così gli attori appartenenti a ciascun gruppo riceveranno lo stesso compenso.

Al primo gruppo appartengono nomi come Winona Ryder e David Harbour: si tratta dei due attori più conosciuti fin da quando la serie è iniziata, e che quindi hanno avuto da subito un potere contrattuale maggiore rispetto alle giovani star in ascesa. Ciascuno di loro riceverà 9.5 milioni di dollari per partecipare alla stagione, contro i 2.8 milioni ricevuti per la terza stagione.

Al secondo gruppo appartengono i giovani protagonisti che appartengono al gruppo fin dall’inizio (Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard) più Sadie Sink (che nel frattempo è diventata una star): ciascuno di loro riceverà poco più di 7 milioni di dollari. Nella prima stagione ricevettero circa 200 mila dollari ciascuno.

Nel terzo gruppo sono inclusi gli attori un po’ più grandi, tra cui Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, e Maya Hawke, che riceveranno poco più di 6 milioni ciascuno.

Infine, nel quarto gruppo troviamo il resto del cast di comprimari: Brett Gelman, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower e Cara Buono, tra gli altri. I loro compensi sono molto inferiori e non sono inclusi nei circa 80 milioni sopracitati.

Sebbene la quinta stagione sarà divisa in otto episodi, i contratti del cast sono più flessibili a riguardo: parlano infatti di compensi per episodio di una stagione da 10 episodi, perché alcune puntate sono molto più lunghe della media (come accaduto, per esempio, nella quarta stagione).

Sono cifre molto elevate, ovviamente, ma ben distanti da quelle che vennero pagate dalla HBO per l’ultima stagione di Game of Thrones: i cinque protagonisti principali ricevettero infatti 1.2 milioni di dollari per episodio, per un totale di 9.6 milioni di dollari ciascuno. E se pensiamo a serie broadcast come Friends, che avevano stagioni da 22 episodi le cui riprese duravano per mesi e mesi, nell’ultima stagione il cast ottenne ben 1 milione ciascuno a episodio, per un totale di 22 milioni di dollari a testa.

Trovate tutte le notizie su Stranger Things nella nostra scheda.