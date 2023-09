Shawn Levy ha parlato, in una nuova intervista a Total Film, della stagione 5 di Stranger Things, l’ultima della serie creata dai fratelli Duffer.

Il produttore ha dichiarato:

Si tratta di una enorme, enorme, narrazione cinematografica che viene chiamata serie televisiva. Stranger Things 5 è grande quanto uno dei più grandi film che vediamo al cinema.

I fan dovranno però attendere ancora a lungo: lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha infatti impedito al cast e alla troupe di essere impegnati sul set.

Per ora si sa solo che Linda Hamilton è entrata a far parte del cast e alla regia di una delle puntate inedite ci sarà Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane.

Will, inoltre, avendo un legame con Vecna, sarà al centro della storia.

Il profilo Instagram ufficiale ha inoltre condiviso un breve video che mostra il negozio di gelati completamente distrutto a Hawkins, post probabilmente legato all’appuntamento in programma alle Universal Studios Horror Nights ideate per Halloween:

Che ne pensate delle dichiarazioni di Shawn Levy sulla stagione 5 di Stranger Things? Cosa vi aspettate dall’ultimo capitolo della storia ideata dai fratelli Duffer?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

