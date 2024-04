La stagione 4 di Stranger Things ha introdotto Eddie Munson, eccentrico ragazzo dai capelli lunghi, amante di Dungeons & Dragons e capo dell’Hellfire Club. Il personaggio muore però nel corso degli episodi, aiutando i protagonisti nella lotta contro Vecna.

Il suo interprete, Joseph Quinn, è stato recentemente ospite del FACTS Belgian Comic-Con, dove un fan gli ha chiesto se tornerà nella stagione 5 dello show, le cui riprese sono attualmente in corso.

“Lo so [se tornerò], ma non ve lo dico“, la risposta sibillina dell’attore tra il visibilio del pubblico presente. Potete vedere l’intervento di Quinn in questo video pubblicato su Twitter:

A new video of Joseph Quinn being asked if he is coming back next season. 🎥 Facts Convention pic.twitter.com/OYa63ZwZse — Joseph Quinn Source UK (@JQuinnSourceUK) April 6, 2024

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Eddie in Stranger Things 5? Lasciate un commento!

FONTE: Twitter

I film e le serie imperdibili