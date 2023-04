L’universo di Stranger Things incontrerà quello delle Tartarughe Ninja in occasione di un nuovo fumetto pubblicato da IDW Publishing.

Per ora online è stata condivisa la copertina del crossover tra il Sottosopra e le avventure di Teenage Mutant Ninja Turtles che arriva dopo i volumi in cui i personaggi esperti in arti marziali hanno incontrato Batman, i Power Rangers, i Ghostbusters, i protagonisti di Street Fighter e quelli di X-Files.

Nel progetto che unirà TMNT e Stranger Things sono coinvolti, almeno per il primo numero, l’autore Cameron Chittock e l’artista Fero Pe.

In passato le Tartarughe Ninja e gli abitanti di Hawkins si erano incontrati in occasione di alcune action figures che li vedeva insieme: in vendita c’erano Rafaello e Jim Hopper, Michelangelo e Dustin, Donatello e Lucas, e Leonardo e Undici. Il motivo alla base del progetto era una storia in cui le Tartarughe arrivavano a Hawkins, Indiana, per rintracciare i colpevoli di alcuni esperimenti illegali legati a New York, e univano le forze con gli abitanti per evitare che il progetto malvagio si realizzasse.

Che ne pensate del fumetto che racconterà un crossover tra Stranger Things e le Tartarughe Ninja?

Potete rimanere aggiornati sulla serie ideata dai fratelli Duffer grazie alla nostra scheda.

