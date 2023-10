La quarta stagione di Stranger Things ha lasciato sorgere nel pubblico una domanda relativa alla creazione stessa del Sottosopra che pare essere stata condizionata da Undici, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown.

Nella quarta stagione di Stranger Things, lo ricordiamo, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Tuttavia scopriamo anche che la battaglia fra Undici e Henry Creel (Jamie Campbell Bower) avvenuta, anni prima, nel laboratorio di Hawkins vede la ragazzina scaraventare Henry nel Sottosopra aprendo una breccia che farà si che questi si trasformi poi in Vecna e dia inizio a tutti quegli eventi che abbiamo visto fin dalla prima stagione della produzione.

Interpellata da Variety in merito al fatto, Millie Bobby Brown conferma che sì, è stata Undici, o Eleven se preferite, ad aprire il varco verso la ben nota dimensione alternativa (e terrificante) ma che non è stata creata da lei perché c’era già, almeno secondo lei:

[i Fratelli Duffer] me lo hanno detto. È stata lei. È lei che apre la fessura. Ma per me si tratta di un argomento troppo grande. Sono così preoccupata. Penso che… no, no, no. Penso che l’universo alternativo fosse sempre lì. Sarà sempre sotto Hawkins. Penso solo che lei abbia accesso a quel posto. Non credo che abbia creato l’Upside Down. No, penso che fosse sempre lì, penso solo che lei abbia creato un passaggio e che nessuno poteva farlo prima di lei.