Le riprese di Stranger Things 5 stavano per cominciare quando sono partiti lo sciopero degli sceneggiatori prima e quello degli attori poi.

Se quello degli sceneggiatori è ormai ufficialmente concluso, c’è ancora parecchia maretta nei rapporti fra major e SAG-AFTRA e, di fatto, non è stato ancora raggiunto alcun accordo.

Proprio per questo, spiega il produttore della serie Shawn Levy, non è possibile stabilire con certezza quando le riprese di Stranger Things 5 potranno effettivamente prendere il via.

A The Wrap dice infatti:

Posso solo dire che speriamo di iniziare le riprese il prima possibile. Per farlo, abbiamo davvero bisogno che lo sciopero degli attori finisca. I Duffer sono al lavoro da quando lo sciopero degli sceneggiatori è finito. Siamo impegnati su diversi fronti perché abbiamo anche la nostra produzione teatrale di Stranger Things che inaugurerà a Londra a breve. È favolosa. È fo**utamente fantastica.

Lo spettacolo teatrale, lo ricordiamo, sarà ambientato qualche decennio prima della serie TV, quando Hopper, Joyce e gli Wheeler avevano l’età dei loro figli nella serie televisiva. Ma tornando a Stranger Things 5, Levy ammette di non vedere l’ora di potersi mettere al lavoro ed essere in grado di mostrare al mondo intero la stagione finale dell’acclamata produzione Netflix:

Ha superato tutte le nostre aspettative. Siamo molto entusiasti e non vediamo l’ora di condividerla con il mondo. Siamo tutti pronti a partire: il nostro cast, la nostra troupe. Tutti devono tornare a lavorare perché abbiamo centinaia di membri della troupe che non sono riusciti a guadagnarsi da vivere da quando sono iniziati gli scioperi. Ma inizieremo a girare molto presto dopo la fine dello sciopero degli attori.

