Shannen Doherty ha replicato alle recenti dichiarazioni di Alyssa Milano sul licenziamento dell’attrice dal cast di Streghe, ribadendo che le dichiarazioni compiute con Holly Marie Combs durante il suo podcast riportano i fatti avvenuti dietro le quinte della serie.

L’interprete di Phoebe, alcuni giorni fa, aveva sostenuto che le colleghe avessero offerto una visione revisionista di quanto accaduto.

In un panel che si è svolto durante l’evento MegaCon ad Orlando, Doherty è salita sul palco insieme a Holly Marie Combs e Rose McGowan.

Al termine dell’incontro, Shannen ha voluto rispondere leggendo un intervento.

Doherty ha spiegato che dal podcast è stato eliminato ogni dettaglio che pensavano potesse causare ancora più drammi con lo scopo di “salvare il più possibile i fan” ed evitare ulteriori sofferenze.

L’interprete di Prue ha voluto sottolineare:

Shannen ha aggiunto:

Non c’è una storia revisionista nella verità che so abbiamo detto. Non c’è nessun lancio di spazzole o di scarpe. Non ci sono ritardi sul set. Non c’è un mediatore per mesi. Ricordo i fatti come se li stessi ancora vivendo, e quello che dirò è che ciò che qualcuno può definire ‘dramma’ è per me un vero trauma con cui ho vissuto per un tempo estremamente lungo. Solo attraverso la mia battaglia con il cancro ho deciso di affrontare questo trauma ed essere aperta e onesta, in modo da poter guarire da un sostentamento di cui io e la mia famiglia siamo stati privati perché qualcun altro voleva essere il numero uno sul foglio di chiamata. Quella è la verità.