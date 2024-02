Alyssa Milano ha commentato le dichiarazioni compiute da Shannen Doherty e Holly Marie Combs su quanto accaduto nella serie Streghe.

Durante un panel che si è svolto a Orlando, l’attrice ha spiegato:

Sapevo che sarebbe emersa una domanda in proposito, in un modo o nell’altro. E voglio pensare molto bene a come risponderò, dirò semplicemente che sono triste.

Alyssa non ha smentito le dichiarazioni compiute dalle colleghe, che hanno sostenuto fosse stata lei a far licenziare Shannen, aggiungendo:

Non penso si tratti realmente che sono triste per me, la mia vita, o per come, oppure no, ha un effetto sulla mia vita. Sono principalmente triste per i fan. Sono triste per il fatto che uno show che ha significato così tanto per così tante persone sia stato rovinato da una tossicità che resiste ancora, quasi 25 anni dopo, e continua ad accadere.

Milano ha ribadito:

Sono triste che le persone non riescano ad andare oltre. Sono triste che non possiamo semplicemente celebrare il successo di uno show che ha significato così tanto per tutti noi. Ho lavorato super duramente negli ultimi 25 anni per guarire da tutti i miei traumi, e non solo da quello che ho vissuto durante le riprese, ma da tutti quelli affrontati. Ho lavorato realmente duramente per guarire perché capisco che le persone ferite, a loro volta, feriscono le persone e la mia intenzione è di essere una persona che ha superato il trauma e aiuta gli altri a fare lo stesso.

Su Instagram Alyssa è tornata sull’argomento, sostenendo che sia passato veramente molto tempo da quanto accaduto e che, attualmente, si tratta solo di storia revisionista. L’attrice ha chiarito dichiarando che sul set di Streghe era stato coinvolto un mediatore, anche se Holly e Shannon non hanno voluto partecipare al suo lavoro, e un “produttore/babysitter”, con lo scopo di indagare su quanto stava accadendo. Il mediatore, dopo aver raccolto le testimonianze del cast e della troupe, ha quindi sostenuto fosse necessario compiere dei cambiamenti pur di far continuare lo show e “lo studio, Aaron Spelling e il network hanno preso la decisione di proteggere il successo internazionale che era Streghe”. Alyssa ha quindi concluso:

Alyssa ha ribadito:

Grazie ai fan che devono affrontare il caos e non possono semplicemente amare lo show e viverlo senza interferenze. Come sempre, auguro a Holly, Shannen e Rose, pace e luce nei loro percorsi personali e professionali. Abbiamo tutti dei demoni più grandi contro cui combattere.

Che ne pensate della risposta di Alyssa Milano alle dichiarazioni di Shannen Doherty e Holly Marie Combs riguardanti la serie Streghe?

