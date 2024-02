Inizieranno nel mese di febbraio le riprese della sesta stagione di Strike, la serie crime basata sui romanzi di Robert Galbraith, pseudonimo di J.K. Rowling. La produzione inizierà ufficialmente il 12 febbraio, con Tom Burke nuovamente nei panni del veterano di guerra diventato investigatore privato Cormoran Strike. Holliday Grainger sarà nuovamente la sua partner Robin Ellacott.

Prodotta da Brontë Film and TV, casa di produzione creata per adattare i romanzi della Rowling, la serie vede unire le forze BBC e HBO, che ha preso le redini da Cinemax (coinvolta nelle stagioni precedenti).

La BBC deve ancora confermare ufficialmente il rinnovo, che tuttavia è scontato.

La sesta stagione adatterà Un cuore nero inchiostro, romanzo uscito nel 2022 incentrato sull’omicidio di una YouTuber presa di mira dagli hater online:

Lʼagenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott ̶ detective privati, soci in affari e autoproclamatisi ʽmigliori amiciʼ ̶ non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane donna dallʼaria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la rispedirebbe volentieri indietro, ma l’intuito di Robin le dice di ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si presenta come la coautrice di una serie animata di culto che sta per sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla a scoprire l’identità di una misteriosa figura che la perseguita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati informatici, ma rimane turbata da quellʼincontro. E ancora di più la sconvolgerà leggere dellʼassassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una nuova indagine sta per avvolgere Strike è Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le identità si moltiplicano e si nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco crudele col destino. Un ingranaggio perfetto, una narrazione trascinante, un altro capitolo irrinunciabile della storia di Robin e Strike.