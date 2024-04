Universal International Studios ha acquistato i diritti del chiacchieratissimo romanzo fantascientifico d’esordio di Isabel Kim, Sublimation. Chiacchieratissimo benché ancora non sia uscito! Al momento infatti non c’è ancora una data di pubblicazione.

L’accordo è stato negoziato tra Carl Engle-Laird, Senior Editor del Macmillan’s Tor Publishing Group, e Steven Salpeter di Assemble Media, che è dietro a film come The Forgiven, interpretato da Jessica Chastain, Ralph Fiennes e Matt Smith, e Mainstream di Gia Coppola.

A proposito dell’accordo con Universal ha detto l’autrice:

Sono entusiasta di lavorare con Universal International Studios e Assemble Media sull’adattamento televisivo del mio romanzo d’esordio, Sublimation. Il team creativo ha condiviso con me una visione dell’adattamento che mi ha davvero impressionato e che sentivo rispecchiasse fedelmente il mondo del mio romanzo. Sono così emozionata di lavorare con loro su questo progetto.

Sublimation è ambientato in un mondo in cui un processo chiamato “instancing” divide una persona in due copie distinte: una che migra e una che rimane. La storia si sviluppa quando una donna che è migrata torna a Seoul e deve confrontarsi con la sua altra versione, mentre un suo amico d’infanzia la coinvolge in una cospirazione per controllare il futuro dell’instancing.

FONTE: Deadline