Succession terminerà con la stagione 4 e Jeremy Strong è tornato a parlare della conclusione della serie e delle emozioni provate nel girare il finale.

L’interprete di Kendall Roy ha spiegato di provare dei sentimenti contrastanti all’idea che l’esperienza sul set si sia conclusa:

Un ruolo come questo è stato un tale dono, poter interpretare quello che penso sia, per quanto riguarda la scrittura, uno dei più grandiosi antieroi moderni… Ero inoltre pronto alla conclusione. Ho sostenuto già in precedenza che dovrebbe arrivare la fine per Kendall. Ho provato la sensazione che il suo arco narrativo si fosse concluso e, se non lo fosse ancora, stesse arrivando alla sua fine. C’è solo una certa quantità di catarsi e di tragedia che un personaggio può affrontare prima che non rimanga nulla. Quindi ho provato un senso di completezza nel miglior modo possibile e al tempo stesso un senso di perdita.