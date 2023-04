Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 della stagione 4 di Succession ha mostrato una morte che avrà delle conseguenze importanti su tutti i protagonisti e Jeremy Strong, intervistato da Variety, ha ora svelato la sua reazione.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata è infatti morto Logan Roy, interpretato da Brian Cox.

Strong, che ha la parte di Kendall Roy, ha ora spiegato:

L’ho affrontato con il mio cuore, non con la mia mente. Quello che vuol dire è che non l’ho razionalizzato ed è stata una cosa straziante da leggere e da vivere quando stavamo girando la scena.

Jeremy ha sottolineato che è rimasto sconvolto da come l’evento avvenga in modo improvviso, ma non solo. L’attore è stato colpito dalla “banalità di quell’evento, dal modo ordinario in queste cose avvengono, dall’incapacità in un certo senso di avere quel momento come vorresti. Queste cose avvengono in modo così improvviso e sono irrevocabili.

L’attore ha ricordato che i protagonisti ora devono inoltre affrontare quella morte, il dolore e la perdita subite, mentre sono in conflitto tra di loro.

Che ne pensate della reazione di Jeremy Strong alla morte mostrata nell’episodio 3 della stagione 4 di Succession?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety