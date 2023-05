Brian Cox ha parlato di quanto accaduto Logan Roy nell’ultima stagione della serie Succession sostenendo che il personaggio sia morto troppo presto.

L’attore, durante un episodio di Amol Rajan Interviews, ha spiegato che uscire di scena così presto nell’ultima stagione della serie non sia stato particolarmente piacevole: “Era troppo presto”.

Cox ha sottolineato:

Alla fine mi andava bene la decisione, ma mi sono sentito un po’ rifiutato. Ho pensato a tutto il lavoro che ho compiuto e alla fine, sapete, finisci sul tappeto di un aeroplano.

Nello show che andrà in scena su BBC Two, Brian svelerà i retroscena delle riprese dell’ultima stagione e di come sia riuscito a mantenere segreta la morte di Logan per oltre un anno e mezzo. L’attore ha confermato ancora una volta di aver deciso lui di presentarsi sul set durante le riprese del funerale del suo personaggio, in modo che i paparazzi non potessero rendersi conto dell’identità di chi aveva perso la vita e non venisse rovinata la visione ai fan.

Brian Cox, durante l’intervista, ha condiviso inoltre un’idea che ha avuto da tempo: Logan potrebbe comunque essere vivo. L’attore ha spiegato:

Se ci pensate, dal punto di vista di Logan, deve scoprire come si comporteranno i suoi figli quando morirà, cosa accadrà? E l’unico modo per farlo è fingere la propria morte e, in realtà, potrebbe essere impegnato a osservare da distante il caos che si è scatenato.

La star di Succession ha però voluto ribadire che non si tratta di uno spoiler e non c’è alcun elemento fondato nella sua teoria, interrompendo così sul nascere le possibili speranze dei fan.

Che ne pensate? Ha ragione Brian Cox quando sostiene che Logan Roy sia morto troppo presto nella serie Succession?

Fonte: Deadline