Brian Cox, conversando con Emily Blunt in occasione degli incontri Actors on Actors di Variety, ha parlato del motivo per cui non ha guardato gli episodi di Succession in cui ha interpretato Logan Roy.

L’attore ha ammesso di non aver mai visto la morte del suo personaggio:

Fingo in realtà che non sia morto, che sia semplicemente scomparso. Non l’ho mai guardata. Non guardo molti episodi, se devo essere onesto. Già girarla è stato abbastanza duro, senza poi doverla anche vedere.

Brian ha poi ammesso ironico che si annoia a rivedersi. L’attore ha spiegato:

Preferisco fare le cose. Perché una volta che le si è fatte, spetta al pubblico prendere la propria decisione. In particolare quando si tratta di qualcuno come Logan, è così incompreso. Vedono semplicemente la sua rabbia e la sua ira.

Che ne pensate? Ha ragione la star a non aver voluto vedere la puntata di Succession in cui viene mostrata la morte di Logan Roy?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Variety