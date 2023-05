La durata ufficiale dell’episodio finale di Succession è stata svelata online: ben 90 minuti.

A rivelarlo è stato il compositore Nicholas Britell in un’intervista a Variety in cui ha dichiarato:

Dura 90 minuti… Ed è un episodio immenso, come un film.

Una fonte vicina alla produzione ha sostenuto che non si arriverà a quota 90 minuti, pur avvicinandosi. La puntata andrà in onda il 28 maggio sugli schermi americani.

Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Fonte: TVLine