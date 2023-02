Il creatore di Succession Jesse Armstrong ha fatto intendere che sta pensando a uno spin-off della sua serie di successo mondiale. Lo sceneggiatore e showrunner britannico ha già confermato che la sua comedy drama che esplora le dinamiche personali tossiche all’interno di una società dinastica di media si concluderà con l’imminente quarta stagione.

Ma il The Guardian ha riportato che Armstrong sta prendendo in considerazione la possibilità di creare una serie separata, potenzialmente per seguire uno dei suoi personaggi centrali, o per concentrarsi su uno solo dei diversi temi principali.

Tuttavia, il quotidiano britannico ha aggiunto che HBO, che produce lo show, potrebbe non pensarla allo stesso modo, con Casey Bloys che ha dichiarato a Variety: “

Non mi sembra che ci sia qualcosa in Succession che ti porti a pensare ‘Seguiamo solo questo ragazzo’ o qualcosa del genere. Non mi sembra qualcosa di naturale. Ma se il creatore Jesse Armstrong dicesse che vuole farlo, allora lo seguirei.

La settimana scorsa Armstrong ha rivelato al New Yorker il proprio dolore in merito all’aver messo la parola fine a uno show che finora è stato in grado di accumulare 13 Emmy Awards, tra cui due come miglior serie drammatica.

“Mi sento triste e ho quella sensazione di circo che ha lasciato la città che provano tutti coloro che lavorano a una buona produzione, e questa in particolare. Immagino che mi sentirò un po’ solo e che vagherò per le strade di Londra in preda al panico”.

Fonte: The Guardian