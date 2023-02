Succession si concluderà con la stagione 4 e Jesse Armstrong, intervistato da The New Yorker, ha parlato della possibilità che in futuro vengano realizzati degli spinoff.

Il creatore della serie ha spiegato:

Penso che questa storia della successione che stiamo raccontando sia completa. Questa è la stagione robusta per esaurire tutte le nostre riserve di interesse e penso ci sia del dolore che è davvero forte in tutti questi personaggi.

Armstrong ha aggiunto:

Ma è altrettanto forte in me la sensazione che potrebbe esserci qualcosa di diverso in un mondo affine, o in personaggi simili, o in alcuni degli stessi personaggi.

Lo sceneggiatore ha poi sottolineato:

Quando ho parlato con alcuni dei miei collaboratori ho pensato: ‘Forse c’è un’altra parte di questo mondo a cui potremmo tornare, se ce ne fosse l’interesse? Forse c’è qualcosa in più che potrebbe essere fatto, che sfrutti ciò che di buono è stato fatto quando abbiamo lavorato a questo progetto’.

Pochi giorni fa Casey Bloys, CEO di HBO, aveva dichiarato che non pensava ci sia la possibilità di realizzare degli spinoff di Succession dichiarando:

Non penso, ma dico sempre: ‘Mai dire mai’.

Che ne pensate della possibilità che vengano realizzati degli spinoff di Succession? Sareste interessati?

Fonte: The New Yorker