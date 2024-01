A margine della cerimonia degli Emmy, durante la quale Kieran Culkin ha vinto uno dei sei premi (ECCO TUTTI I VINCITORI), quello per il Miglior attore in una serie drammatica, attribuiti a Succession, la star ha svelato di non aver ancora visto il finale dell’acclamata serie HBO.

Ecco le sue parole:

Non l’ho ancora visto. Mi hanno chiamato per un lavoro, sono dovuto andare a lavorare in Polonia proprio mentre stava per andare in onda e da lì non riuscivo ad accedere al mio account HBO Max.

Gli viene chiesto se, magari, non avrebbe potuto contattare direttamente qualcuno in HBO per farselo mandare e quindi spiega:

Probabilmente avrei potuto, ma stavo anche girando e una volta finito in Polonia me ne sono stato in vacanza per un mese e, a quel punto, era tutto vecchio di tre mesi. Ero lì, l’ho girato, quindi ricordavo vagamente il tutto. Anche se ieri ho visto un frammento di una scena e mi sono messo a ridere perché l’avevo dimenticata ed è una scena enorme!

