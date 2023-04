Zoe Winters ha svelato l’incredibile lavoro compiuto per interpretare il ruolo di Kerry, l’assistente di Logan Roy (Brian Cox), nella serie Succession.

L’attrice ha infatti svelato a The Hollywood Reporter che, ancora prima che il suo personaggio diventasse importante all’interno della storia, ha iniziato a delineare una “bibbia” della storia di Kerry, immaginando i dettagli non mostrati nelle puntate.

Winters ha rivelato:

Zoe ha aggiunto:

Si trattava di qualcosa fatto per divertimento, ma penso molto al passato di un personaggio. Sono una persona abituata a lavorare a teatro e credo nello sviluppo di una storia realmente ricca, in modo tale che, quando ti presenti, arrivi con la tua storia completa. Quando stavamo girando la scena della telefonata nel primo episodio, e Kerry sta cercando di far chiamare ai ragazzi il loro padre per il suo compleanno, Mark Mylod mi ha presa da parte e detto: ‘Parliamo di Kerry’. Abbiamo parlato per trenta minuti del fatto che avesse una doppia laurea in scienze politiche e giornalismo, e della sua famiglia, e tutto il resto… Poi abbiamo girato la scena della telefonata e sono quattro battute più o meno, e ho chiesto a Mark: ‘Hai sentito tutta quella storia in quella scena?’. Quindi ho sviluppato una storia davvero ricca per lei.