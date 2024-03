Andre Agassi, il celebre tennista, è stato chiamato a promuovere The Netflix Slam, un incontro di tennis tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, trasmesso in diretta il 3 marzo.

In quell’occasione Agassi è stato intervistato da The Hollywood Reporter che, tra le altre cose, gli ha chiesto cosa stesse guardando su Netflix in quel momento. La risposta è stata immediata:

Suits. Crea dipendenza quanto il crack o il cibo fritto. Amo i personaggi. La recitazione è incredibile. Sanno sfruttare al massimo ogni singolo episodio. Mi piace il fatto che non sia necessario avere una conoscenza completa o ricordare ogni dettaglio dell’episodio precedente per apprezzare appieno ciò che succede nel successivo, il che è positivo per me perché posso essere un po’ rincoglionito nel modo in cui affronto il binge-watching. Ma sì, è divertente! Mi ha davvero coinvolto.

Suits è un legal drama ambientato a New York andato in onda per nove stagioni e terminato nel 2019. Uno spinoff della serie verrà realizzato a breve e vedrà come protagonista un personaggio chiamato Ted Back che si è trasferito da New York a Los Angeles.

