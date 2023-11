Si sono concluse a Torino, dopo 9 settimane, le riprese di Sul più bello – la serie, il seguito della trilogia cinematografica creata da Roberto Proia.

Il progetto – scritto nuovamente da Roberto Proia insieme a Francesca Marino che è anche alla regia – è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e vede nuovamente Ludovica Francesconi nel ruolo di Marta. Insieme a lei anche gli amici storici Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale), ma anche nuovi personaggi come Aurora, interpretata da Denise Capezza.

Le riprese hanno coinvolto diverse zone della città: le vie del centro – Via Verdi, dove si trova la casa della protagonista, Via Roma, Piazza CLN, Piazza Cavour – il Parco del Valentino e il lungo fiume, insieme a Piazza Gran Madre, Ponte Isabella, il Monte dei Cappuccini, i Murazzi, l’Imbarco Perosino, il Parco del Meisino, la Reggia di Venaria, La Mandria. Anche la troupe è stata formata coinvolgendo in gran parte professionisti locali, tra cui l’Organizzatore generale Mara Cereda, la costumista Cristina Audisio, lo scenografo Mario Scarzella, la coordinatrice di produzione Maria Cristina Barberis, la Location Manager Emanuela Minoli, l’Assistente alla regia Hedy Krissane.

Nel comunicato di fine riprese si ricorda che la produzione dell’intera trilogia cinematografica – realizzata per la quasi totalità a Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – era avvenuta nell’arco di 365 giorni: una storia e un progetto produttivo di straordinario impatto e coinvolgimento e valorizzazione del territorio che, tra giugno 2020 e giugno 2021 totalizzò 27 settimane di riprese e preparazione impiegando anche in quella occasione una forte componente di maestranze locali, più del 90%, ponendo al centro della scena Torino e le sue location.

Roberto Proia, creatore e co-sceneggiatore della serie e della trilogia di Sul Più Bello, commenta così:

“Quando si creano dei personaggi che non solo vengono amati in Italia ma che dimostrano di sapere viaggiare anche in altri paesi, è una enorme soddisfazione. L’idea della serie ci è stata data dai fan della franchise che ormai da quasi due anni chiedono di sapere cosa succede a Marta e ai suoi amici e dobbiamo ringraziare Amazon se questo sarà possibile. Con la serie seguiremo la loro crescita nell’età adulta e a crescere con loro saremo parallelamente anche noi: chi la scrive e chi la vedrà l’anno prossimo”.

Sul più bello – la serie: la trama

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell’operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele, che non l’ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani…

La serie uscirà nel 2024 su Prime Video.

