Melissa Benoist ha interpretato Supergirl sul piccolo schermo per sei stagioni e l’attrice ha ora commentato l’imminente produzione del film della DC con star Milly Alcock.

Intervistata da Screen Rant, l’attrice ha spiegato:

Penso che ognuno degli approcci, e tutte le versioni, del personaggio siano preziosi per quello che rappresenta. Supergirl è un’entità iconica per un motivo e lo è stata fin dagli anni ’50.

Parlando della scelta di riportare la storia di Kara sul grande schermo, Melissa ha aggiunto:

Penso personalmente che ogni versione abbia un gran valore per le giovani donne che la vedono, e spero che con ogni approccio alla sua storia ci sia qualcuno che si riconoscerà in lei.

La nuova versione di Supergirl, annunciata da James Gunn e Peter Safran, sarà ispirata al fumetto Woman of Tomorrow scritto da Tom King e Bilquis Evely. Per ora non è ancora stato scelto il regista che si occuperà del progetto dedicato alla cugina di Clark Kent/Superman.

Il personaggio è stato interpretato da Helen Slater nel 1984, da Laura Vandervoort nella serie Smallville, da Melissa Benoist nello show dell’Arrowverse prodotto per The CW, e da Sasha Calle nel recente film The Flash.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Melissa Benoist sul film di Supergirl con star Milly Alcock?

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: ScreenRant