Qualche ora fa abbiamo appreso che James Gunn e Peter Safran hanno trovato la protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sul fumetto omonimo di Tom King e Bilquis Evely, ovvero Milly Alcock, nota ai più per aver interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon (ECCO I DETTAGLI).

James Gunn ha poi ripreso parola su Threads per specificare perché, per Supergirl, abbia voluto proprio Milly Alcock, una decisione che è stata presa proprio grazie alla visione della serie targata HBO.

Nel caso vi siate persi la notizia entusiasmante di ieri. Stranamente, Milly è stata la PRIMA persona che ho menzionato a Peter per questo ruolo, ben oltre un anno fa, quando avevo letto solo i fumetti. Stavo guardando House of the Dragon e pensavo che potesse avere il tocco, la grazia e l’autenticità di cui avevamo bisogno per Supergirl nell’Universo DC. Ed eccoci qua. La vita è folle a volte.

Anche il co-autore di Supergirl: Woman of Tomorrow Tom King ha voluto esternare tutto l’entusiasmo per la scelta di casting – che definisce perfetta – con il post su Instagram che trovate qua sotto:

Vi ricordiamo che prima di vederla al centro del cinecomic a lei dedicato, avremo già modo di vedere Milly Alcock nei panni di Supergirl già da Superman Legacy, diretto proprio da Gunn, le cui riprese inizieranno a marzo.

