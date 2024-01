“Milly è una giovane attrice incredibilmente talentuosa, e sono veramente felice che faccia parte del DCU. Sì, l’ho conosciuta la prima volta in House of the Dragon ma sono rimasto sconvolto dalle varie audizioni e screen test che ha fatto per Supergirl: incarna la Kara concepita da Tom King, Bilquis Evely e Ana Nogueira.” Così James Gunn ha commentato la notizia che Milly Alcock è ufficialmente entrata nel cast dell’universo cinematografico attualmente in sviluppo presso i DC Studios e interpreterà Supergirl a partire da Superman Legacy, diretto proprio da Gunn, le cui riprese inizieranno a marzo.

Alcock ha interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon.

Dopo Superman Legacy, sarà protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sul fumetto omonimo di Tom King e Bilquis Evely. Ana Nogueira scriverà la sceneggiatura.

Fonte: Deadline

