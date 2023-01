The CW

Elizabeth Tulloch, interprete di Lois Lane in Superman and Lois, ha pubblicato una foto del nuovo look del personaggio nella stagione 3.

L’attrice indossa un paio di occhiali dando un look più intellettuale alla sua Lois Lane. Si è ispirata alla Lois Lane di Margot Kidder dai film di Superman con Christopher Reeve.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

Cosa ne pensate del nuovo look di Lois nella stagione 3 di Superman & Lois? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Superman & Lois grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book