Superman and Lois è una delle poche serie tv di The CW a essere state rinnovate per una nuova stagione.

In una recente intervista con The Wrap, il presidente di The CW Brad Schwartz ha spiegato la decisione di rinnovare Superman & Lois, insieme a Walker, All-American e All-American: Homecoming. Secondo Schwartz, a influenzare il rinnovo sono state le performance in streaming dei quattro spettacoli, così come il successo che hanno avuto su Netflix o Max:

È stato molto facile concentrarsi su quei quattro come i nostri più grandi show e coi migliori interpreti. E poi stato anche più facile avere conversazioni con CBS e Warner su ‘Come possiamo far funzionare queste serie tv per tutti?’ perché c’era un track record di successo. CBS e Warner Bros. sanno cosa guadagnano a livello internazionale, sanno cosa guadagnano dalle vendite di Netflix e HBO. Possono fare delle proiezioni sui guadagni su ciò che una libreria di 60 o 70 episodi farà in futuro. Puoi mettere insieme tutta la matematica e poi dirgli ‘Possiamo essere partner?’

In Italia la serie tv è disponibile su Mediaset Infinity, non c’è ancora una data per la stagione 3.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

Siete contenti per il rinnovo per la stagione 4 di Superman & Lois? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Superman & Lois grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book