Elizabeth Tulloch ha condiviso nuove foto dal set della stagione 4 di Superman & Lois, l’ultima che verrà realizzata, svelando inoltre chi sarà il regista del terzo episodio inedito.

Tra gli scatti pubblicati dall’interprete di Lois si scopre infatti che la puntata, intitolata Always My Hero, sarà diretta da David Giuntoli, star di Grimm e A Million Little Things, e marito dell’attrice. In passato ha inoltre dato voce a Batman/Bruce Wayne nei film animati Batman: The Doom That Came to Gotham e Batman: Soul of the Dragon.

Nel cast dell’ultima stagione si è ridotta la presenza di molti membri del cast: Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) saranno infatti guest star.

Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Tulloch, Michael Bishop (Jonathan Kent), Alex Garfin (Jordan Kent), e Michael Cudlitz (Lex Luthor) saranno promossi a presenza regolare.

