I tagli del budget di CW dopo i rinnovi di Superman and Lois e All American: Homecoming hanno colpito ovviamente anche le stanze degli sceneggiatori.

Superman & Lois passerà da otto a cinque sceneggiatori per la prossima quarta stagione, Homecoming invece, passerà da nove a sette per la terza stagione. Non ci sono cambiamenti nelle dimensioni delle stanze degli sceneggiatori delle altre due serie di CW, All American e Walker.

Per quanto riguarda Superman and Lois in Italia la serie tv è disponibile su Mediaset Infinity, non c’è ancora una data per la stagione 3.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

Fonte: Deadline