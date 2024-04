Supernatural ha detto addio ai suoi fan dopo 15 stagioni, seguite da un progetto prequel intitolato The Winchesters che è andato in onda per una sola annata, e ora Jared Padalecki ha spiegato cosa ostacola la realizzazione di una reunion.

L’interprete di Sam Winchester, intervistato da Collider, ha spiegato che a ostacolare un ritorno delle avventure dei protagonisti sono gli impegni delle star e le tempistiche.

Padalecki ha raccontato:

Io e Jensen siamo così fortemente legati allo show che abbiamo realizzato insieme per 15 anni che non vogliamo semplicemente farla, solo per farla. Non vogliamo pensare: ‘Ehi, ho due settimane libere a giugno. Andiamo avanti e giriamo 10 pagine al giorno, in modo da poter avere un po’ più di contenuti’. Se e quando Supernatural ritornerà, sarà frutto dell’amore e dedicheremo ogni ora ad assicurarci che sia rispettosa del canone, del fandom, della storia e dei personaggi il più possibile. Quindi, in breve, la mia risposta è che non è una considerazione, la risposta è sì. Semplicemente non so quando sono disponibile. Non so quando lui è disponibile. Ma, ribadisco, la risposta è sì.

Nel finale dello show Dean è stato ucciso e si è assistito alla morte di Sam, avvenuta quando è anziano e circondato dalle persone amate, che poi incontra nuovamente il fratello nell’aldilà.

Padalecki non ha ancora idea di come potrebbe riprendere la storia dopo la conclusione portata sugli schermi quasi quattro anni fa. L’attore, tuttavia, non è particolarmente interessato al modo in cui si potrebbe continuare la narrazione, ma solo alla sua qualità.

Jared ha sottolineato:

Se io e Jensen parleremo di dove vorremmo veder di nuovo apparire Sam e Dean sugli schermi e penserempo ‘Fantastico, ci piace questo, ci piace questo arco narrativo e questa conclusione’, allora la faremo. Se la realizzeremo in un film, grandioso. Se diventerà una miniserie, grandioso. Se la realizzeranno in un libro illustrato disponibile su Amazon, grandioso. Ma in questo momento mi sento così protettivo nei confronti di Supernatural che se la storia sarà giusta, allora non mi importa come arriverà nel mondo.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzata una reunion della serie Supernatural dopo le nuove dichiarazioni di Jared Padalecki?

Fonte: Collider