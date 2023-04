In una recente intervista con Comic Book, Genndy Tartakovsky ha detto che spera ancora di concludere Sym-Bionic Titan, cancellata nel 2014.

Genndy Tartakovsky sarebbe interessato a tornare un giorno sulla serie per finire la storia, e darle finalmente la conclusione che si merita:

Sì, quella storia non è finita. Abbiamo già scritto più cose e abbiamo deciso di farla finire, ma qualcuno deve volerla finire.

La serie racconta le vicende di Lance, Ilana e Newton (alias Octus), due ragazzi e un robot super avanzato che proteggono la terra minacciata dai Mutranti, mostri orribili che avevano conquistato in precedenza il loro pianeta d’origine “Galaluna”. Per farlo il trio si fonde in un robot gigantesco chiamato “Titan”, in grado di sconfiggere qualsiasi nemico.

Vorreste vedere il finale di Sym-Bionic Titan? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book