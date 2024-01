Lo sboccato orsetto di peluche Ted potrebbe tornare con una stagione 2, se il pubblico la desidera fortemente.

Questo almeno è ciò che pensano Seth MacFarlane, showrunner di Ted, e i due produttori esecutivi Paul Corrigan e Brad Walsh, che intervistati da The Wrap, hanno parlato della possibile stagione 2:

MacFarlane: Penso che dopo ‘Ted 2’ abbiamo pensato che la voglia di Ted non era così vorace come lo era stata dopo il primo film. Quindi non lo so, ci dovrebbe essere un motivo per farlo. Ci deve essere un pubblico per qualcosa del genere. Non vorrai continuare a ripetere lo stesso personaggio se nessuno ti guarda. Immagino che ce ne sia comunque molto oggi, ma non è proprio il nostro primo pensiero, deve esserci davvero qualcuno che lo vuole.

Walsh: Siamo certamente aperti alla stagione 2. Penso che ci siano tantissime altre storie da esplorare. Voglio dire, abbiamo questo giovane adolescente, sui vent’anni, che sta attraversando tutte queste esperienze e ha anche la sua famiglia intorno a lui. Abbiamo raccontato sette storie finora. C’è molto spazio da esplorare e ci piacerebbe farlo.

Corrigan: Questa stagione è il primo anno delle superiori. Puoi facilmente raccontare l’ultimo anno di scuola superiore o l’inizio del college. Penso che sarebbe fantastico esplorare quegli anni.