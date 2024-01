L’assenza di Mark Wahlberg dalla serie Ted, come volto protagonista e, di conseguenza, la scelta di renderla un prequel, è stata finalmente spiegata una volta per tutte.

Seth MacFarlane, creatore di Ted e sua voce e interprete in lingua originale, ha rivelato a The Wrap che l’assenza di Wahlberg è stata causata banalmente da un’agenda di impegni che coincideva con quella della produzione della serie:

Il motivo principale e la ragione pratica dell’assenza di Mark è stata la sua agenda di impegni purtroppo. Sta lavorando a un milione di film nello stesso momento in ogni secondo che ha libero, una serie televisiva non sarebbe riuscita a rientrare nei suoi piani, non avrebbe avuto fisicamente il tempo di inserirla, considerando anche che potrebbe essere più di una stagione. Faccia a faccia con questa realtà dei fatti, l’idea del prequel ci è parsa la più logica.