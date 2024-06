Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Lee Jung-jae ha ammesso di essere rimasto sorpreso dallo scoprire quanto Squid Game abbia contribuito al suo ingaggio in The Acolyte – La seguace.

Stando a quanto dichiarato dalla creatrice Leslye Headland, Seong Gi-hun (il personaggio in Squid Game) è stato fondamentale per plasmare Maestro Sol.

“Sono rimasto molto sorpreso quando Leslye [Headland] ha detto che ha visto Maestro Sol nella mia interpretazione in Squid Game, perché trovo i due personaggi così diversi” ha spiegato. “Perciò ero curioso di scoprire perché la pensasse così“.

Ha poi aggiunto:

Credo che entrambi i personaggi in Squid Game e The Acolyte manifestino questa gentilezza e questo desiderio di vivere in armonia con gli altri e aiutarli. È la cosa che mi viene in mente se penso a quello che ha visto in me in Squid Game.