Dopo l’uscita dial cinema lo scorso 3 marzo,aveva dichiarato di star lavorando a una serie sull’Arkham Asylum

In un’intervista successiva con The Cyber Nerds , il regista ha specificato che la serie in questione è quella dedicata al Gotham PD, che avrebbe dovuto fare da prequel al film. Il focus dello show ora non sarà più la polizia di Gotham, ma il manicomio della città, e il tutto si legherà ovviamente al film ora in sala. Reeves non ha specificato se sarà comunque un prequel o un sequel come la serie dedicata a Pinguino.

La serie del Dipartimento di Polizia di Gotham City, quella storia si è evoluta. In realtà ora ci siamo spostati più nel regno di Arkham al collegamento col finale del nostro film, e alcuni dei personaggi… Quasi appoggiandosi all’idea di un film dell’orrore o una casa infestata come è a tutti gli effetti Arkham. L’idea è di mostrare ancora una volta il modo in cui Gotham è un personaggio nel film, voglio davvero che Arkham esista come personaggio. Entri in questo ambiente e incontri questi personaggi in un modo che sembra davvero nuovo. E così, nel nostro lavoro sul Gotham PD, quella storia ha iniziato ad evolversi, e abbiamo iniziato a dirci “Aspetta, dovremmo davvero utilizzare questo momento” E questo è il risultato di dove siamo finiti.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo.

