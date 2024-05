The Bear

FX ha annunciato la data di uscita della stagione 3 di The Bear con un breve teaser: l’appuntamento è stato fissato per il 27 giugno sugli schermi americani.

Nel video si vede il protagonista Carmy, interpretato da Jeremy Allen White, di nuovo in cucina, da solo, mentre si trova negli spazi del ristorante di notte.

In Italia la serie è diffusa in streaming da Disney+.

Nel cast ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

The Bear è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

Che ne pensate della data e del teaser della stagione 3 di The Bear?

La seconda stagione, attualmente disponibile su Disney+, segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

