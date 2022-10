Due elementi iconici della sala da pranzo de The Beauty and the Beast (La Bella e la Bestia) stanno per rivivere nello speciale ABC.

Martin Short (Only Murders in the Building) e la veterana della musica country Shania Twain sono tra le sei aggiunte al cast dell’imminente speciale per l’anniversario de La Bella e la Bestia, secondo quanto riportato da TVLine.

Nello speciale Short interpreterà il candelabro francese Lumière, mentre Twain apparirà nei panni dell’amata teiera Mrs. Potts, ruolo originariamente ricoperto dalla compianta Angela Lansbury. A loro si aggiungono David Alan Grier (The Cool Kids) nel ruolo dell’orologio Cogsworth, Rizwan Manji (The Magicians) nel ruolo della spalla di Gaston, LeFou, Jon Jon Briones (Ratched) nel ruolo del padre di Belle, Maurice, e il nuovo arrivato Leo Abelo Perry nel ruolo del figlio della signora Potts, Chip.

Come già riportato, i musicisti H.E.R. e Josh Groban ricopriranno i ruoli di Belle e della Bestia, mentre il candidato al Tony Joshua Henry (Carousel a Broadway) e l’icona del mondo dello spettacolo Rita Moreno completeranno il cast rispettivamente nei panni di Gaston e della narratrice dello speciale.

In onda giovedì 15 dicembre alle 20.00, The Beauty and the Beast (La Bella e la Bestia) di ABC intreccerà performance musicali in live-action con scene del film d’animazione, come la rete ha fatto in precedenza con il tributo alla Sirenetta nel novembre 2019. L’evento commemorerà i 30 anni da quando La bella e la bestia divenne il primo film d’animazione a ottenere una nomination come miglior film agli Academy Awards. Alla fine perse contro Il silenzio degli innocenti, ma quell’anno il film ottenne comunque una statuetta per la migliore canzone originale (“The Beauty and the Beast”).

Fonte: TVLine