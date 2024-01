Il prossimo 6 febbraio gli spettatori della NBC potranno assistere alla reunion di The Big Bang Theory che avverrà nel nuovo episodio della seconda stagione del Giudice di Notte in cui Melissa Rauch, interprete di Bernadette nella popolare sit-com di Chuck Lorre e Bill Prady, sarà di nuovo insieme a Kunal Nayyar, ovvero sia Raj Koothrappali.

Ospite del talk show di Seth Meyers, Melissa Rauch ha potuto svelare qualche dettaglio su questa reunion di The Big Bang Theory con Kunal Nayyar che ha colto letteralmente di sorpresa il pubblico che stava assistendo alle riprese di Giudice di Notte mandandolo letteralmente in visibilio.

Racconta l’attrice che:

È stato come un sogno. Quando è apparso in scena il pubblico non sapeva che sarebbe comparso in quell’episodio, e tutti hanno reagito in modo assolutamente entusiasta, sono andati fuori di testa. Ero semplicemente contentissima che fosse lì e ci siamo divertiti molto tutta la settimana. È stato proprio come ai vecchi tempi. Anche quella foto (quella pubblicata da TV Line che trovate nel nostro articolo linkato più sù, ndr.) è stata scattata dopo… Kunal è una di quelle persone dal cuore purissimo, è una delle persone più spiritualmente illuminate che conosco, un essere umano meraviglioso e con i piedi per terra.

È anche una delle persone meglio vestite che abbia mai incontrato. Per anni mi ha dato filo da torcere riguardo al mio modo di vestire al lavoro. Lo ha fatto ogni giorno, per anni, sul set di The Big Bang Theory, ma anche per questa sit-com, della quale sono anche produttrice, mi ha detto “Melissa! Ora sei una produttrice! Sei il capo di tante persone! Per favore, mettiti qualcosa di carino”.

E Lacretta, che interpreta la nostra meravigliosa giudice, diceva “Ma non siete vestiti in modo così diverso, avete addosso entrambi dei vestiti neri”. E lui rispondeva “Di cosa stai parlando, Lacretta? Io indosso abiti di design e lei veste da Forever 21, non va bene!”. Quella foto è stata scattata dopo che mi aveva dato filo da torcere per i miei pantaloni della tuta. Era così arrabbiato con me!