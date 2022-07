The Boys 3: chi muore nel finale di stagione?

The Boys

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della stagione 3 di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video, e qualcuno muore. Ovviamente l’articolo conterrà spoiler, quindi non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

La morte di rilievo di questo finale di stagione è Black Noir, reo di aver nascosto a Patriota le sue origini. Proprio Patriota decide di ucciderlo, trapassandolo da parte a parte.

La seconda morte dell’episodio è meno importante in termini di cast, ma più significativa per la storia. Sotto ordine di Patriota, Abbisso affoga Lamar Bishop, il VP di Dakota Bob, così da permettere a Victoria Neuman di prendere il suo posto.

Apparentemente anche Maeve e Soldatino muoiono nell’esplosione di quest’ultimo, ma come vi abbiamo raccontato qui, entrambi sono ancora vivi.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

