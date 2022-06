La stagione 3 didebutterà il prossimo venerdì sue vedràmettersi in competizione conper il comando dei Sette.

Erin Moriarty, che interpreta Starlight, ha parlato del suo rapporto con Patriota, e di come i due si affronteranno nella nuova stagione:

Starlight sta cercando di fare ciò che ha provato di fare in precedenza, ovvero capire quanto bene può fare e quanti cambiamenti può impartire lavorando all’interno di Vought, lavorando all’interno di questa società malvagia corrotta. C’è una battaglia interna in corso sul fatto che sarà in grado di impartire il maggior numero di cambiamenti e fare il meglio rimanendo alla Vought, o se non lavorerà più per loro. Lavorare con una società con cui ti senti così disallineata non fa bene alla tua psiche e alla tua anima. Sta facendo molti sacrifici personali. Si sta chiedendo se può fare abbastanza per gli altri mentre lavora per la Vought.

Parlando del rapporto con Patriota, Moriarty ha evidenziato come Starlight entrerà più volte in conflitto col pericoloso Supereroe:

Patriota è estremamente insicuro ed è uno psicopatico agli occhi di Starlight, sta precipitando in una spirale di psicosi, come abbiamo visto nel trailer della terza stagione. Per qualcuno che è così ossessionato dal potere, ed è anche così insicuro, l’aumento del potere di Starlight è visto come una minaccia. E poi sta precipitando in questa psicosi, che lo rende ancora più pericoloso. Si sta davvero sforzando di mantenere una facciata, di tenersi a bada, di cedere al suo potere per sempre, mentre in alcune scene si chiede anche se non deve eliminarla con lo sguardo laser. Perché sa che più potere guadagna, più sarà una minaccia, ed è un pazzo assassino. Quindi chissà cosa accadrà tra i due?

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distribuita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

