In attesa che arrivino novità sulla quarta stagione di The Boys, i canali social della serie si sono riattivati con il loro tradizionale taglio ironico. E così non stupisce che durante la festa del Ringraziamento sia comparsa l’esilarante risposta di Abisso a un’immagine condivisa da un blogger: un TurKracken, un mix tra un tacchino e un polpo degno di un racconto di Howard Phillips Lovecraft.

L’espressione persa di Abisso si riferisce chiaramente a una scena della terza stagione della serie in cui Patriota lo costringe a mangiare… il povero Timothy:

In tutto questo, sembra che il primo trailer di The Boys 4 stia davvero per arrivare: verrà quasi certamente presentato alla CCXP di San Paolo del Brasile, la convention che si terrà dal 30 novembre al 3 dicembre e dalla quale vi aggiorneremo quotidianamente.

Cosa vi aspettate dalla stagione 4 di The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

