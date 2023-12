La produttrice di Gen V Michele Fazekas, ha parlato dei futuri collegamenti della serie con la stagione 4 di The Boys, e con la nuova formazione dei Sette.

Parlando con TVLine, Fazekas ha lasciato intendere che l’opportunità di unirsi ai Sette sarebbe sempre stata la proverbiale carota per gli studenti della Godolkin:

Entrare nei Sette sarà sempre la carota. È come se fosse una cosa che vuoi, ma è interessante perché sta iniziando a marcire, e penso che i ragazzi di Gen V stiano iniziando a capirlo, il che non vuol dire che non la prenderanno Comunque. Perché se limiti abbastanza le loro scelte, inizia a sembrare piuttosto buono. Ma non lo so… questa è un’altra cosa a cui vuoi stare molto, molto attento se ti giochi quella carta.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

Quale personaggio di Gen V vorreste vedere nei Sette? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

Le serie imperdibili