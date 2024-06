Antony Starr, l’interprete di Patriota (Homelander) in The Boys, ha parlato della lavorazione della brutale scena finale dell’episodio 4 della quarta stagione.

Nella puntata in questione, Patriota torna nel laboratorio della Vought dove è stato cresciuto e, per tutta la durata della puntata, tormenta – e fa fuori – alcuni scienziati del laboratorio – che l’avevano trattato in maniera non proprio carina quando era piccolo – prima di “concedersi” un massacro finale. Antony Starr ha spiegato a Variety che girare quella scena di The Boys 4 è stato molto divertente.

Quando mi è stato dato il copione dell’episodio, ho esaminato la sequenza di scene e sono andato dallo showrunner Eric Kripke e le abbiamo rielaborate un po’ per dare più libertà al momento delle riprese. In origine, erano scritte in modo molto specifico. Non c’era molto spazio per quello che avrei potuto fare sul set. Sono andato da Eric e gli ho detto: “Penso che ci siano altri luoghi in cui possiamo andare con Patriota e che vorrei provare a esplorare”. Abbiamo riorganizzato le cose. Eric è fantastico, è molto aperto e insieme abbiamo rielaborato alcune scene. Il giorno delle riprese si trattava solo di presentarsi e provarci, vedendo cosa funzionava e cosa no. Volevo che quelle scene fossero molto conflittuali. Da un lato, c’era un senso di nostalgia, un po’ di malinconia e un trauma incredibile che emergeva, ma anche un insieme di cose diverse. Non sapevo quando, dove e come, quindi abbiamo creato un modello che potessimo utilizzare in quei giorni e in quell’ambiente e semplicemente provarci.

Spiega l’attore che il risultato finale di quella pianificazione si è tradotto in una sorta di vero e proprio crollo mentale sanguinoso sulla scena:

È stato davvero divertente. Per quanto oscuro e incasinato possa sembrare ora, quella è stata probabilmente una delle sequenze più piacevoli che ho mai avuto nella serie. Mi sono divertito un mondo a farla. Non può mai diventare abbastanza strano o dark per me e amo tutto questo. Possiamo fare delle cose sullo schermo che non possiamo fare nella vita reale, per questo è stato davvero molto divertente.

Potete rimanere aggiornati su The Boys 4 grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Variety

