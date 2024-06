The Boys

Anche in The Boys 4, come nelle precedenti stagioni, ci sono sequenze molto spinte sia dal punto di vista della violenza che del sesso.

Cameron Crovetti, l’interprete di Ryan, ha così voluto scherzare in un video su TikTok su cosa significhi guardare la serie con la famiglia.

Ha infatti sottolineato l’imbarazzo dovuto alla scena della sauna nel secondo episodio della quarta stagione in cui Splinter, il personaggio che ha la capacità di sdoppiarsi, è protagonista di una catena sessuale in stile millepiedi umano.

Potete guardare il video qui di seguito o su TikTok:

Potete rimanere aggiornati su The Boys 4 grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

