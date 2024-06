Sono successe tante cose quinto episodio della quarta stagione di The Boys, tra cui la comparsa di due personaggi di Gen V e un esilarante momento in cui la Vought annuncia una sterminata timeline di film e serie in produzione alla stregua del metodo Marvel Studios.

Proprio di questi due aspetti ha parlato Variety con il creatore della serie, Eric Kripke.

La prima domanda è relativa alla comparsa di Cate Dunlap (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann), e a cosa dovrebbe indicare riguardo a ciò che sta accadendo attualmente alla Godolkin University:

Aveva senso fare un crossover a causa della storia della V52 Expo, e del fatto che Patriota l’avrebbe utilizzata come copertura per avvicinare diversi supereroi e iniziare a formare questo esercito. Aveva senso che Cate, che è anche una suprematista dei super, volesse far parte di tutto questo. Penso invece che Sam sia un po’ più riluttante, ma non esprime davvero le proprie opinioni – deve ancora evolversi come personaggio.

Poi per quanto riguarda il significato, come tipico nell’universo Vought, i veri cattivi della situazione, Cate e Sam, vengono confezionati dalla Vought come degli eroi. Vengono loro assegnati un film e nuovi livelli di fama, mentre i veri eroi sono stati rinchiusi in qualche luogo segreto che verrà rivelato nella seconda stagione di Gen V. Il nostro messaggio è che essere un eroe è di solito una cosa poco riconosciuta e ingrata, e quando vieni mostrato a tutti come un eroe, di solito non lo sei affatto.