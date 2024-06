The Boys sta per tornare! La quarta stagione uscirà infatti a partire dal 13 giugno su Prime Video. Nei nuovi episodi scopriremo qualcosa di più del passato di Starlight.

La stessa Erin Moriarty, interprete di Annie January (Starlight) racconta che il suo personaggio ha alle spalle un passato oscuro di bullismo nei confronti di un nuovo membro dei Sette: Firecracker.

Adoro che continuino ad aggiungere questi difetti e vulnerabilità a un personaggio che, secondo me, alla fine lo rendono più affascinante, più attraente da interpretare, più piacevole da guardare. Ed è proprio, per me, la parte più sorprendente è quando ho un momento con Firecracker in cui viene rivelata una parte del mio passato in cui ero una bulla.

Continua:

È stato come, per me stessa, come Erin, qualcosa che ho dovuto superare. Ero una bulla nel mio passato. E ho fatto quello. E c’è una ragione per cui l’ho fatto perché mia madre stava facendo questo e quello. Adoro quel momento. Perché, per me, è il momento più malvagio in modo inequivocabile.