Erin Moriarty interpreta nella serie The Boys il personaggio di Starlight e ha ora spiegato che nella stagione 4 si andrà più in profondità con i personaggi.

L’attrice, intervistata da Collider, ha infatti raccontato:

Ogni stagione andiamo un po’ più a fondo con ogni personaggio. I personaggi che pensavate fossero villain, si impara a capirli un po’ di più e forse si potrebbe iniziare a capire che non sono bravi ragazzi, ma ci sono comunque sempre dei dettagli che non si possono anticipare, che ti impediscono di mettere quel personaggio all’interno di alcuni schemi.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla storia dei personaggi al centro della stagione 4 di The Boys dopo le dichiarazioni di Erin Moriarty?

Creata da Eric Kripke e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti ‘gestiti’ da un’azienda, la Vaught. Ogni ‘Super’ ha delle peculiarità, ma tutti hanno una cosa in comune: non sono ciò che sembrano, perché — a tratti — piuttosto che essere corretti e leali tendono a comportarsi come dei villain. Per contrastare e punire sia l’azienda alle loro spalle che i ‘Super’, degli ex agenti rimettono insieme la loro squadra, i ‘Boys’.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Collider

Le serie imperdibili