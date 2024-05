Jack Quaid ha parlato con EW della collaborazione con Jeffrey Dean Morgan sul set di The Boys 4, che ha segnato un terzo ricongiungimento tra i due dopo già alcuni progetti condivisi.

“Mi ha ricordato molto i film anni ’70 su due persone che stringevano un legame e facevano fronte comune per uno scopo” ha raccontato l’attore. “La produzione stava pensando a Jeffrey Dean e io ho spiegato che tecnicamente avevo fatto due film con lui, tra cui anche Rampage molto tempo fa. Non credo che ci siamo mai visti su quel set, ma quando è arrivato su quello di The Boys, oddio, è un tipo così in gamba!“.

L’altro progetto a cui hanno lavorato è il film indipendente Nowhere Men, di cui non è ancora nota la data d’uscita.

The Boys tornerà con la 4° stagione il prossimo 13 giugno con i primi tre episodi, gli altri usciranno a cadenza settimanale.

