Venerdì è arrivato su Prime Video l’ultimo adrenalinico episodio della prima stagione di Gen V, quindi se ancora non l’avete ancora visto vi consigliamo di non procedere con la lettura. In una recente intervista con Variety, Eric Kripke, il creatore di The Boys e Gen V, ha confermato che molte decisioni creative sono state prese riguardo alla quarta stagione imminente di The Boys, alcune delle quali hanno avuto un impatto sui cameo di Billy Butcher (interpretato da Karl Urban) e Homelander (interpretato da Antony Starr) in Gen V.

Kripke ha dichiarato: “Gran parte del montaggio della nuova stagione di The Boys è già stato completato e proprio ora ci stiamo immergendo nella colonna sonora e negli effetti visivi. La campagna di marketing sta iniziando a prepararsi. Sta accadendo molto dietro le quinte della quarta stagione di The Boys, posso dirlo.”

“Per quanto riguarda Butcher, mentre stavamo girando il finale, eravamo già abbastanza avanzati nella preparazione della quarta stagione,” ha dichiarato Kripke riguardo ai cameo. “Sapevamo che volevamo che il virus fosse una parte significativa della quarta stagione e che Butcher ne fosse a conoscenza. Sarebbe sembrato inconcepibile che non lo fosse. Ci siamo trovati di fronte a una sfida: come far sapere che Butcher ne era al corrente senza doverne fare solo un dialogo? L’idea è emersa che forse sarebbe stato meglio trattarlo non in “The Boys” bensì in “Gen V”. Il valore della collaborazione tra le stanze degli sceneggiatori dei due show sta nel fatto che la nostra stanza ha portato questa proposta a Michele Fazekas (showrunner di Gen V) e al suo team dicendo: “Possiamo includere Butcher alla fine, così da mostrare che sta seguendo da vicino il virus?”. È stata una soluzione molto interessante, in quanto funge da piccola introduzione a ciò che verrà. Entrambi, Karl e Ant, si sono mostrati disponibili a partecipare nei loro giorni di riposo per lavorare nell’altro show. Tuttavia, il coinvolgimento di Homelander è stato gestito dal team di Michele“

Vi ricordiamo che al momento non è stata ancora fissata una data di uscita per la quarta stagione di The Boys.